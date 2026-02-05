рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 156 зі 183 дронів

росія вночі вдарила по Україні двома балістичними ракетами, а також 183 дронами, збито або придушено 156 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 лютого (з 18:00 4 лютого) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі