4 лютого, 21:10 • 10230 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 18402 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 15235 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 15552 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 17094 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 17017 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14343 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13411 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19847 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26719 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 156 зі 183 дронів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Вночі 5 лютого ворог атакував Україну двома балістичними ракетами та 183 ударними БпЛА. Сили ППО збили або придушили 156 ворожих безпілотників.

рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 156 зі 183 дронів

росія вночі вдарила по Україні двома балістичними ракетами, а також 183 дронами, збито або придушено 156 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 лютого (з 18:00 4 лютого) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі05.02.26, 07:37 • 2088 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Донецьк