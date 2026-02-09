$43.140.00
8 февраля, 19:59 • 10539 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 23420 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 27113 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 27395 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 28170 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 23303 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 15831 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12715 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24876 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39210 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
российский удар беспилотником по Богодухову на Харьковщине унес жизни женщины и ребенка

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Ночью 9 февраля российские войска атаковали Богодухов на Харьковщине ударными БпЛА. В результате попадания дрона разрушен дом, погибли женщина и 10-летний мальчик, еще три человека получили травмы.

российский удар беспилотником по Богодухову на Харьковщине унес жизни женщины и ребенка

В ночь на 9 февраля российские оккупационные войска совершили атаку ударными БпЛА по частному сектору города Богодухов Харьковской области. В результате попадания вражеского дрона полностью разрушен жилой дом, что привело к гибели мирных жителей и возникновению масштабного пожара. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

Во время проведения поисково-спасательных работ на месте разрушенного дома спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших – женщины и 10-летнего мальчика. Пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров, удалось ликвидировать подразделениям ГСЧС. Кроме погибших, еще три человека получили травмы различной степени тяжести, им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте трагедии работают экстренные службы и правоохранители, которые документируют очередное военное преступление армии РФ против мирного населения Харьковской области. Местные власти координируют оказание помощи пострадавшим, чье имущество было уничтожено в результате ночного террора.

Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА09.02.26, 01:42 • 3610 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Богодухов