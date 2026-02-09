российский удар беспилотником по Богодухову на Харьковщине унес жизни женщины и ребенка

В ночь на 9 февраля российские оккупационные войска совершили атаку ударными БпЛА по частному сектору города Богодухов Харьковской области. В результате попадания вражеского дрона полностью разрушен жилой дом, что привело к гибели мирных жителей и возникновению масштабного пожара. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

Во время проведения поисково-спасательных работ на месте разрушенного дома спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших – женщины и 10-летнего мальчика. Пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров, удалось ликвидировать подразделениям ГСЧС. Кроме погибших, еще три человека получили травмы различной степени тяжести, им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте трагедии работают экстренные службы и правоохранители, которые документируют очередное военное преступление армии РФ против мирного населения Харьковской области. Местные власти координируют оказание помощи пострадавшим, чье имущество было уничтожено в результате ночного террора.

