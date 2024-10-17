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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Армія рф вдарила по двох районах Харківщини: є пошкодження

Київ • УНН

 • 20609 перегляди

Російські війська атакували Богодухівський та Чугуївський райони Харківської області керованими авіабомбами. Пошкоджено житловий будинок, постраждалих немає.

Армія рф вдарила по двох районах Харківщини: є пошкодження

У Харківській області російські війська минулої доби завдали ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Богодухівському та Чугуївському районів. Обійшлося без постраждалих, втім пошкоджень зазнав житловий будинок, повідомив у четвер голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами Синєгубова, фіксувались такі ворожі обстріли:

  • 16:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Олександрівка. Завдано авіаударів двома КАБами за межами населеного пункту. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
  • Також ворог завдавав удари КАБ по с. Шевченкове Чугуївського району. Без постраждалих. Пошкоджено житловий будинок.

Стосовно ситуації на фронті на Харківському напрямку, то за словами голови ОВА,  окупанти впродовж доби здійснили чотири атаки поблизу Стариці. Підрозділи Сил оборони успішно відбили всі штурмові дії ворога. На Куп’янському напрямку, з його слів, зафіксовано 18 атак противника в районах Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого, дев’ять з них тривають.

За добу з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 100 людей (серед них - 3 дитини).

Над Україною за ніч збили 22 ворожі дрони, два полетіли в напрямку білорусі17.10.24, 08:26 • 14226 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Харківська область
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