Над Україною за ніч збили 22 ворожі дрони, два полетіли в напрямку білорусі
Київ • УНН
У ніч на 17 жовтня ворог атакував Україну 56 ударними БПЛА та ракетою Х-59. ЗСУ збили 22 дрони, 27 втрачено через РЕБ, 5 влучили в інфраструктуру прифронтових областей.
У небі над Україною вночі збили 22 дрони із 56 запущених російськими військами, 5 влучили в інфраструктуру прифронтових областей. Ворог також атакував ракетою Х-59. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 жовтня ворог задав удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл., а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф).
До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони. Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях
"При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію", - наголосили у ПС ЗСУ.
росіяни атакували Київ дронами: усі виявлені безпілотники знешкодили, через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку17.10.24, 08:17 • 47304 перегляди