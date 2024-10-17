Над Украиной за ночь сбили 22 вражеских дрона, два полетели в направлении беларуси
Киев • УНН
В ночь на 17 октября враг атаковал Украину 56 ударными БПЛА и ракетой Х-59. ВСУ сбили 22 дрона, 27 потеряно из-за РЭБ, 5 попали в инфраструктуру прифронтовых областей.
В небе над Украиной ночью сбили 22 дрона из 56 запущенных российскими войсками, 5 попали в инфраструктуру прифронтовых областей. Враг также атаковал ракетой Х-59. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 октября враг нанес удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл., а также 56-ю ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф).
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских БПЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны. Зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях
"При обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке в полицию, ГСЧС или местную военную администрацию", - отметили в ВС ВСУ.
россияне атаковали Киев дронами: все обнаруженные беспилотники обезвредили, из-за атаки рф повреждена многоэтажка17 октября 2024, 05:17 • 7066 просмотров