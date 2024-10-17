Над Украиной за ночь сбили 22 вражеских дрона, два полетели в направлении беларуси

В небе над Украиной ночью сбили 22 дрона из 56 запущенных российскими войсками, 5 попали в инфраструктуру прифронтовых областей. Враг также атаковал ракетой Х-59. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 октября враг нанес удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл., а также 56-ю ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф).

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских БПЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении беларуси, 27 ударных БПЛА и беспилотников неустановленного типа локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны. Зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях