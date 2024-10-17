Армия рф ударила по двум районам Харьковщины: есть повреждения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска атаковали Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, пострадавших нет.

В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки нанесли удары с помощью управляемых авиационных бомб по Богодуховскому и Чугуевскому районам. Обошлось без пострадавших, впрочем повреждения получил жилой дом, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, фиксировались такие вражеские обстрелы:

  • 16:30 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Александровка. Нанесены авиаудары двумя КАБами за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
  • Также враг наносил удары КАБ по с. Шевченково Чугуевского района. Без пострадавших. Поврежден жилой дом.

Относительно ситуации на фронте на Харьковском направлении, то по словам главы ОВА,  оккупанты в течение суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отбили все штурмовые действия врага. На Купянском направлении, по его словам, зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.

За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 100 человек (среди них - 3 ребенка).

Над Украиной за ночь сбили 22 вражеских дрона, два полетели в направлении беларуси17 октября 2024, 05:26 • 6178 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkovskaya-oblastХарьковская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
bogodukhovБогодухов
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kupyanskКупянск