Армия рф ударила по двум районам Харьковщины: есть повреждения

В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки нанесли удары с помощью управляемых авиационных бомб по Богодуховскому и Чугуевскому районам. Обошлось без пострадавших, впрочем повреждения получил жилой дом, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, фиксировались такие вражеские обстрелы:

16:30 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Александровка. Нанесены авиаудары двумя КАБами за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Также враг наносил удары КАБ по с. Шевченково Чугуевского района. Без пострадавших. Поврежден жилой дом.

Относительно ситуации на фронте на Харьковском направлении, то по словам главы ОВА, оккупанты в течение суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отбили все штурмовые действия врага. На Купянском направлении, по его словам, зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.

За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 100 человек (среди них - 3 ребенка).

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