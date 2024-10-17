Армия рф ударила по двум районам Харьковщины: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали Богодуховский и Чугуевский районы Харьковской области управляемыми авиабомбами. Поврежден жилой дом, пострадавших нет.
В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки нанесли удары с помощью управляемых авиационных бомб по Богодуховскому и Чугуевскому районам. Обошлось без пострадавших, впрочем повреждения получил жилой дом, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, фиксировались такие вражеские обстрелы:
- 16:30 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Александровка. Нанесены авиаудары двумя КАБами за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
- Также враг наносил удары КАБ по с. Шевченково Чугуевского района. Без пострадавших. Поврежден жилой дом.
Относительно ситуации на фронте на Харьковском направлении, то по словам главы ОВА, оккупанты в течение суток совершили четыре атаки вблизи Старицы. Подразделения Сил обороны успешно отбили все штурмовые действия врага. На Купянском направлении, по его словам, зафиксировано 18 атак противника в районах Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого, девять из них продолжаются.
За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 100 человек (среди них - 3 ребенка).
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