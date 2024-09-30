На Харківщині під ранок ворог вдарив "шахедом", за добу атакував 4 райони, четверо людей постраждали
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 4 райони Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людини, виникли пожежі, пошкоджено будинки та інфраструктуру.
У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли 4 райони, під ранок через ворожий удар дроном типу "Shahed" сталася пожежа на 3 га, ввечері через ворожу атаку КАБом на агрокомплекс є пошкодження, за добу відомо про 4 постраждалих, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, за минулу добу фіксували такі ворожі обстріли:
- 05:13, Богодухівський р-н, Краснокутська громада. Внаслідок удару БПЛА «Шахед» горіла лісова підстилка на площі 3 га.
- 22:45, Богодухівський р-н, селище Золочів. Влучання КАБ в землю на території агрокомплекса. Пошкодженні господарча споруда та вантажний автомобіль.
- 22:45, Богодухівський р-н, село Одноробівка, за межами. Влучання КАБ в поле.
- 17:06, Куп'янський р-н, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та автомобіль.
- 16:10, Куп'янський р-н, село Ковалівка. Внаслідок обстрілу горів будинок.
- 16:09, Ізюмський р-н, село Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років.
- 15:31, Харківський р-н, село Руські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.
- 13:50, Куп'янський р-н, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів, автомобільний причіп, автомобіль, господарча споруда та мопед.
- 11:25, Богодухівський р-н, село Одноробівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди. Постраждала 59-річна та 49-річна жінка.
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