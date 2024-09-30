На Харьковщине ночью враг ударил «шахедом», за сутки атаковал 4 района, четыре человека пострадали

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли 4 района, под утро из-за вражеского удара дроном типа «Shahed» произошел пожар на 3 га, вечером из-за вражеской атаки КАБом на агрокомплекс есть повреждения, за сутки известно о 4 пострадавших, сообщил в понедельник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, за минувшие сутки фиксировали такие вражеские обстрелы:

05:13, Богодуховский р-н, Краснокутская громада. В результате удара БПЛА «Шахед» горела лесная подстилка на площади 3 га.

22:45, Богодуховский р-н, поселок Золочев. Попадание КАБ в землю на территории агрокомплекса. Повреждены хозяйственная постройка и грузовой автомобиль.

22:45, Богодуховский р-н, село Одноробовка, за пределами. Попадание КАБ в поле.

17:06, Купянский р-н, город Купянск. В результате обстрела горела хозяйственная постройка и автомобиль.

16:10, Купянский р-н, село Ковалевка. В результате обстрела горел дом.

16:09, Изюмский р-н, село Богуславка. В результате обстрела КАБ повреждены 17 частных домов, 2 хозяйственные постройки. Пострадал 25-летний мужчина и женщина 85 лет.

15:31, Харьковский р-н, село Русские Тишки. В результате обстрела горела трава на площади 2 га.

13:50, Купянский р-н, поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела горел, автомобильный прицеп, автомобиль, хозяйственная постройка и мопед.

11:25, Богодуховский р-н, село Одноробовка. В результате обстрела КАБ повреждены 5 двухэтажных домов, амбулатория, помещение старостата, дом культуры, хозяйственные постройки. Пострадала 59-летняя и 49-летняя женщина.

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