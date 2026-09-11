На Харківщині неповнолітня знімала ролик на тлі портретів полеглих воїнів під російську музику із лайкою

У місті Богодухові, що на Харківщині, на Алеї Слави дівчина знімала відео на тлі портретів полеглих Захисників України. Для супроводу відеозапису вона використала російськомовну пісню з нецензурною лексикою. Як повідомили у поліції Харківської області, особу неповнолітньої встановили, а на її батьків склали протокол, передає УНН.

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Під час моніторингу соціальних мереж, зокрема одного з Telegram-каналів, правоохоронці виявили відеоролик за участю 12-річної дівчини.

На відео малолітня перебувала на Алеї Слави у місті Богодухові та записувала відеоролик на тлі портретів полеглих Захисників України, використовуючи російськомовну пісню з нецензурною лексикою.

Працівники поліції встановили особу дівчини та провели з нею і її батьками профілактичну роботу щодо правил поведінки у громадських місцях, необхідності шанобливого ставлення до місць пам’яті та поваги до пам’яті полеглих Захисників України.

За неналежне виконання батьками обов’язків щодо виховання дитини на них складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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