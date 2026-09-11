В Харьковской области несовершеннолетняя снимала ролик на фоне портретов погибших воинов под русскую музыку с нецензурной бранью
Киев • УНН
Девушка сняла видео на Аллее Славы под русскоязычную песню с нецензурной бранью. На её родителей составили административный протокол за ненадлежащее воспитание.
В городе Богодухове Харьковской области на Аллее Славы девушка снимала видео на фоне портретов погибших Защитников Украины. Для сопровождения видеозаписи она использовала русскоязычную песню с нецензурной лексикой. Как сообщили в полиции Харьковской области, личность несовершеннолетней установили, а на её родителей составили протокол, передаёт УНН.
Детали
Во время мониторинга социальных сетей, в частности одного из Telegram-каналов, правоохранители обнаружили видеоролик с участием 12-летней девочки.
На видео малолетняя находилась на Аллее Славы в городе Богодухове и записывала видеоролик на фоне портретов погибших Защитников Украины, используя русскоязычную песню с нецензурной лексикой.
Сотрудники полиции установили личность девочки и провели с ней и её родителями профилактическую работу по вопросам правил поведения в общественных местах, необходимости уважительного отношения к местам памяти и уважения к памяти погибших Защитников Украины.
За ненадлежащее выполнение родителями обязанностей по воспитанию ребёнка на них составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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