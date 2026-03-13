В Ровно девушки снимали видео под русскую музыку возле портретов погибших военных, в полиции отреагировали

В Ровно полицейские установили двух несовершеннолетних девушек, которые снимали видео под русскую музыку на Майдане Независимости возле портретов погибших украинских военных. Об этом пишет полиция Ровенской области, передает УНН.

По данным правоохранителей, инцидент был выявлен во время мониторинга социальных сетей.

Сегодня, 13 марта, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграм-каналов полицейские обнаружили сообщение, на котором две несовершеннолетние девушки снимают видео под русскоязычную музыку на фоне портретов погибших защитников

После этого правоохранители внесли сведения в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

Инспекторы ювенальной превенции Ровенского районного управления полиции совместно с сотрудниками отдела криминального анализа и сотрудниками СОБ оперативно установили лиц, причастных к инциденту.

Ими оказались 15-летняя и 13-летняя жительницы Ровно.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

В полиции подчеркнули, что подобное поведение во время войны недопустимо.

В нынешних условиях полномасштабной войны демонстративное прослушивание вражеской музыки является не только морально неприемлемым, но и может восприниматься как проявление пренебрежения к обществу, Вооруженным силам Украины и памяти погибших