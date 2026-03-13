Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
14:21 • 14675 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 29134 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 42488 просмотра
В Ровно девушки снимали видео под русскую музыку возле портретов погибших военных, в полиции отреагировали

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Полиция установила двух несовершеннолетних, которые танцевали под вражескую музыку на фоне портретов погибших воинов. Родителей девушек привлекут к ответственности.

В Ровно девушки снимали видео под русскую музыку возле портретов погибших военных, в полиции отреагировали

В Ровно полицейские установили двух несовершеннолетних девушек, которые снимали видео под русскую музыку на Майдане Независимости возле портретов погибших украинских военных. Об этом пишет полиция Ровенской области, передает УНН.

По данным правоохранителей, инцидент был выявлен во время мониторинга социальных сетей.

Сегодня, 13 марта, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграм-каналов полицейские обнаружили сообщение, на котором две несовершеннолетние девушки снимают видео под русскоязычную музыку на фоне портретов погибших защитников 

– сообщили в полиции.

После этого правоохранители внесли сведения в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

Инспекторы ювенальной превенции Ровенского районного управления полиции совместно с сотрудниками отдела криминального анализа и сотрудниками СОБ оперативно установили лиц, причастных к инциденту.

Ими оказались 15-летняя и 13-летняя жительницы Ровно.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

В полиции подчеркнули, что подобное поведение во время войны недопустимо.

В нынешних условиях полномасштабной войны демонстративное прослушивание вражеской музыки является не только морально неприемлемым, но и может восприниматься как проявление пренебрежения к обществу, Вооруженным силам Украины и памяти погибших 

– отметили правоохранители.

