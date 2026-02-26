Сбрил усы, чтобы не узнали: мужчину, глумившегося над мемориалом погибшим защитникам на Майдане, задержали
Киев • УНН
В Киеве задержали 37-летнего мужчину, который глумился над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане Независимости. Он сбрил усы, чтобы его не узнали, но полиция установила его личность и задержала.
В Киеве задержали мужчину, который глумился над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане Независимости, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Как сообщили в полиции, задержанный понял, что своим позорным поведением стал "известным" на всю страну, поэтому, чтобы его не узнали люди и не нашла полиция, сбрил усы.
О противоправных действиях мужчины правоохранителям стало известно вчера. На обнародованном видео, которое было распространено в соцсетях, нарушитель, находясь на главной площади страны, высмеивал место памяти павших Героев и требовал убрать флажки.
Полтавского фитнес-тренера, который оскорблял военных, отправили под арест01.09.23, 11:42 • 491273 просмотра
Установлено, что автор сообщения — 37-летний киевлянин, находящийся в СЗЧ. Полицейские задержали мужчину по месту жительства, мотивы своего поступка он объяснить не смог.
Правоохранители передали мужчину Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем будет определять меру его ответственности.
Пытался поджечь флажки на Майдане Независимости: СБУ и полиция задержали 23-летнего мужчину11.01.25, 17:41 • 36272 просмотра