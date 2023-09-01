Полтавского фитнес-тренера, который оскорблял военных, отправили под арест

Ранее полтавская полиция задержала фитнес-тренера и блогера Романа Заволоку по статье о хулиганстве.

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"Фитнес-тренеру из Полтавы сообщено о подозрении в умышленном причинении сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей и оскорблении чести и достоинства военнослужащего, а также изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства (ч. 2 ст. 345, ч. ч. 1, 2 ст. 435-1 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

"Кроме этого, ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Дополнение

По данным следствия, в августе на одной из улиц Полтавы мужчина словесно оскорбил и унизил работников Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые выполняли свои служебные обязанности. Одним из работников был военнослужащий, который вернулся из зоны боевых действий.

Свои действия тренер фиксировал на камеру. В дальнейшем отснятое видео с "комментариями" выложил на собственной странице в социальной сети.

В прокуратуре сообщили, что также установлено, что 29 августа во время проверки документов сотрудниками полиции полтавчанин вел себя вызывающе, нецензурно выражался и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.