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Фітнес-блогера Заболоку, який принижував військових, затримали за підозрою у хуліганстві

Фітнес-блогера Заболоку, який принижував військових, затримали за підозрою у хуліганстві

Київ • УНН

 • 629820 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Полтавська поліція затримала фітнес – тренера і блогера Романа Заволоки за статтею про хуліганство. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ та коментар поліції Полтави.

Деталі

Полтавська поліція затримала місцевого фітнес-тренера Романа Заволока, який на вулиці ображав військових.

«Романа Заволоку затримано за частиною 2 статті 296 про хуліганство ККУ. Розглядається питання про обрання запобіжного заходу, тривають слідчі дії», - повідомили у поліції.

Крім того, Полтавське ТЦК і СП на своїй сторінці у Facebook повідомили, що написали заяву в СБУ на блогера за статтею 435-1 “Образа честі і гідності військовослужбовця” та статтею 436-2 ККУ.

Як ідеться у повідомленні, відразу після інциденту військовослужбовці викликали поліцію, щоправда правопорушник відмовився їх чекати і втік.  Однак правоохоронці затримали його.

Доповнення 

В СБУ повідомили, що перебуваючи у середмісті, блогер почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни рф проти України та «вбивають людей за гроші».

Більше того, блогер плюнув у одного із військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення внаслідок підриву на міні.

Блогер фіксував це все на камеру. Потім відзняте відео з «коментарями» він виклав на власній сторінці в Інстаграмі.

Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи блогера могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Додамо

Як стало відомо, військовий на відео, якого ображав Заволока — Олександр Мацько — старший солдат ЗСУ, який воює з 2016 року.

“Щодня трапляються певні неприємні моменти, але таке у мене вперше. Я вважаю, що він образив не мене. Якби я йшов у цивільному, він би не звернув на мене уваги. Він образив хлопців, які воюють, які в шпиталях, які поховані...”, — говорить Олександр про зустріч з Романом Заволокою.

Старший солдат служив добровольцем у батальйоні спеціального призначення Нацгвардії “Донбас”. На його рахунку — служба Україні у різних розвідувальних або штурмових підрозділах й поранення.

Нагадаємо

27-річного блогера Романа Заволоку, який працював фітнес-тренером, затримали ввечері вівторка, 29 серпня. 26 серпня Заволока образив військовослужбовця під час ведення прямої трансляції на своїй сторінці в Instagram.

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