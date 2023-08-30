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Фитнес-блогера Заболоку, который унижал военных, задержали по подозрению в хулиганстве

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Полтавская полиция задержала фитнес - тренера и блогера Романа Заволоки по статье о хулиганстве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ и комментарий полиции Полтавы. 

Детали

Полтавская полиция задержала местного фитнес-тренера Романа Заволока, который на улице оскорблял военных.

"Роман Заволок задержан по части 2 статьи 296 о хулиганстве УКУ. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Кроме того, Полтавское ТЦК и СП на своей странице в Facebook сообщили, что написали заявление в СБУ на блогера по статье 435-1 "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего" и статье 436-2 УКУ.

Как говорится в сообщении, сразу после инцидента военнослужащие вызвали полицию, правда правонарушитель отказался их ждать и убежал. Однако правоохранители задержали его.

Дополнение

В СБУ сообщили, что находясь в центре города, блогер начал провоцировать и нецензурно оскорблять должностных лиц местного военкомата. Во время инцидента он безосновательно обвинил украинских защитников в том, что они якобы виноваты в развязывании войны РФ против Украины и "убивают людей за деньги".

Более того, блогер плюнул в одного из военных. Им оказался боец ВСУ, который вернулся с фронта, получив контузию и многочисленные ранения в результате подрыва на мине.

Блогер фиксировал это все на камеру. Затем отснятое видео с "комментариями" он выложил на собственной странице в Инстаграме.

Как установила СБУ, таким образом фигурант уже неоднократно пытался дискредитировать украинских защитников, которые воюют с российскими захватчиками. Также проверяется информация, что провокационные видео и сообщения блогера могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

Добавим

Как стало известно, военный на видео, которого оскорблял Заволока — Александр Мацько — старший солдат ВСУ, который воюет с 2016 года.

“Каждый день случаются определенные неприятные моменты, но такое у меня впервые. Я считаю, что он оскорбил не меня, если бы я шел в гражданском, он бы не обратил на меня внимания. Он оскорбил ребят, которые воюют, которые в госпиталях, которые похоронены...”, — говорит Александр о встрече с Романом Заволокой.

Старший солдат служил добровольцем в батальоне специального назначения Нацгвардии “Донбасс”. На его счету — служба Украине в различных разведывательных или штурмовых подразделениях и ранения.

Сейчас Мацько и другие военнослужащие уже дают показания по делу.

Напомним

27-летнего блогера Романа Заволоку, который работал фитнес-тренером, задержали вечером вторника, 29 августа. 26 августа Заволока оскорбил военнослужащего во время ведения прямой трансляции на своей странице в Instagram.

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