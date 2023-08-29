На Полтавщині фітнес-тренер принизив та плюнув у військового: поліція відкрила справу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Полтавській області фітнес-тренер ображав та принижував військового, а потім ще й плюнув у захисника. У поліції побачили відео інциденту і відкрили справу, передає УНН.
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Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про полтавського фітнес-тренера Романа Заволока, який назвав ветерана війни «придурком» зі рішення піти добровольцем на війну.
Зазначається, що Роман Заволока, фітнес-тренер і блогер із Полтави, систематично ображав працівників військкомату. Він називав їх "чайками" і навіть показав військовим середній палець.
Не отримавши покарання за свій вчинок, Заволока продовжив ображати військових. Він опублікував відео, на яких він кепкує з військових, а також сам підходив до них на вулиці та ображав.
В одному з таких випадків Заволока ображав ветерана війни, у якого тремтять руки. Ветеран пояснив, що у нього тремтять руки через контузію, а Заволока сказав йому, що той "...придурок, сам попався на крючок".
Додамо
Відомо, що полтавська поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка, який принижував українських військових у соціальних мережах.
Поліцейські виявили відео, на яких чоловік словесно ображає та принижує військових, які в однострої виконували свої обов'язки в Полтаві.
Під час розслідування поліція встановила особу чоловіка. Йому може загрожувати кримінальне покарання за хуліганство.
Як повідомили УНН джерела у правоохоронних органах, йдеться саме про скандального фітнес-тренера Романа Заволока.
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