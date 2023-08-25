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Танцювали на могилах українських захисників: у Києві правоохоронці затримали двох дівчат

Танцювали на могилах українських захисників: у Києві правоохоронці затримали двох дівчат

Київ • УНН

 • 2372179 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Столичні правоохоронці затримали двох дівчат, які танцювали на кладовищі біля поховань військових. Відео з танцями вони виклали у соцмережі. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Вчора, близько 18:00 години, поліцейські у соцмережах побачили відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ.

Правоохоронці передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро «Золоті Ворта» та доставили до Деснянського управління поліції.

Як стало відомо, двоє сестер прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином «вшанувати» памʼять загиблих захисників України.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України - наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Сестрам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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