Танцевали на могилах украинских защитников: в Киеве правоохранители задержали двух девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Столичные правоохранители задержали двух девушек, которые танцевали на кладбище возле захоронений военных. Видео с танцами они выложили в соцсети. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Вчера, около 18:00 часов, полицейские в соцсетях увидели видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов на одном из столичных кладбищ.
Правоохранители передали ориентировку на нарушительниц всем нарядам полиции. Менее чем через час патрульные остановили киевлянок возле станции метро «Золотые Ворта» и доставили в Деснянское управление полиции.
Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом «почтить» память погибших защитников Украины.
Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - надругательство над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.
Сестрам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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