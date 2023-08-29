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На Полтавщине фитнес-тренер унизил и плюнул в военного: полиция открыла дело

На Полтавщине фитнес-тренер унизил и плюнул в военного: полиция открыла дело

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В Полтавской области фитнес-тренер оскорблял и унижал военного, а потом еще и плюнул в защитника. В полиции увидели видео инцидента и открыли дело, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные СМИ, речь идет о полтавском фитнес-тренере Романе Заволоке, который назвал ветерана войны “придурком” из-за решения пойти добровольцем на войну.

Отмечается, что Роман Заволока, фитнес-тренер и блогер из Полтавы, систематически оскорблял работников военкомата. Он называл их “чайками” и даже показал военным средний палец.

Не получив наказания за свой поступок, Заволока продолжил оскорблять военных. Он опубликовал видео, на которых он насмехается над военными, а также сам подходил к ним на улице и оскорблял.

В одном из таких случаев Заволока оскорблял ветерана войны, у которого дрожат руки. Ветеран объяснил, что у него дрожат руки из-за контузии, а Заволока сказал ему, что тот “...придурок, сам попался на крючок”.

Добавим

Известно, что полтавская полиция открыла уголовное производство против мужчины, который унижал украинских военных в социальных сетях.

Полицейские обнаружили видео, на которых мужчина словесно оскорбляет и унижает военных, которые в униформе выполняли свои обязанности в Полтаве.

В ходе расследования полиция установила личность мужчины. Ему может грозить уголовное наказание за хулиганство.

Как сообщили УНН источники в правоохранительных органах, речь идет именно о скандальном фитнес-тренере Романе Заволоке.

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