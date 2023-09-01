Полтавського фітнес-тренера, який ображав військових, відправили під арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців та завдав тілесні ушкодження правоохоронцю, повідомили про підозру та відправили під арешт без можливості внесення застави, повідомили у п'ятницю у Полтавській обласній прокуратурі, пише УНН.
Раніше полтавська поліція затримала фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку за статтею про хуліганство.
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"Фітнес-тренеру з Полтави повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та образі честі і гідності військовослужбовця, а також виготовленні і поширенні матеріалів, які містять образу честі і гідності (ч. 2 ст. 345, ч. ч. 1, 2 ст. 435-1 КК України)", - повідомили у прокуратурі.
"Окрім цього, йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у серпні на одній із вулиць Полтави чоловік словесно образив та принизив працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які виконували свої службові обов’язки. Одним із працівників був військовослужбовець, який повернувся із зони бойових дій.
Свої дії тренер фіксував на камеру. У подальшому відзняте відео з "коментарями" виклав на власній сторінці в соціальній мережі.
У прокуратурі повідомили, що також встановлено, що 29 серпня під час перевірки документів працівниками поліції полтавець поводився зухвало, нецензурно висловлювався та завдав тілесні ушкодження одному з правоохоронців.