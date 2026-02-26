Збрив вуса, щоб не впізнали: чоловіка, який глузував з меморіалу загиблим захисникам на Майдані, затримали
У Києві затримали 37-річного чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані Незалежності. Він збрив вуса, щоб його не впізнали, але поліція встановила його особу та затримала.
У Києві затримали чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані Незалежності, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.
Деталі
Як повідомили у поліції, затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став "відомим" на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса.
Про протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора. На оприлюдненому відео, яке було поширене у соцмережах, порушник, перебуваючи на головній площі країни, висміював місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці.
Встановлено, що автор допису — 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ. Поліцейські затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.
Правоохоронці передали чоловіка Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.
