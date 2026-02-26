$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 608 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 2654 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 6310 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 15353 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 12987 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 63996 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 37617 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 48879 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62462 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53373 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Збрив вуса, щоб не впізнали: чоловіка, який глузував з меморіалу загиблим захисникам на Майдані, затримали

Київ • УНН

 • 178 перегляди

У Києві затримали 37-річного чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані Незалежності. Він збрив вуса, щоб його не впізнали, але поліція встановила його особу та затримала.

Збрив вуса, щоб не впізнали: чоловіка, який глузував з меморіалу загиблим захисникам на Майдані, затримали

У Києві затримали чоловіка, який глузував з Народного меморіалу загиблим захисникам на Майдані Незалежності, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Як повідомили у поліції, затриманий зрозумів, що своєю ганебною поведінкою став "відомим" на всю країну, тож аби його не впізнали люди та не знайшла поліція, збрив вуса.

Про протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора. На оприлюдненому відео, яке було поширене у соцмережах, порушник, перебуваючи на головній площі країни, висміював місце пам’яті полеглим Героям та вимагав прибрати прапорці.

Полтавського фітнес-тренера, який ображав військових, відправили під арешт01.09.23, 11:42 • 491273 перегляди

Встановлено, що автор допису — 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ. Поліцейські затримали чоловіка за місцем мешкання, мотиви свого вчинку він пояснити не зміг. 

Правоохоронці передали чоловіка Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.

Намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності: СБУ та поліція затримали 23-річного чоловіка11.01.25, 17:41 • 36272 перегляди

Антоніна Туманова

