Намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності: СБУ та поліція затримали 23-річного чоловіка
Київ • УНН
23-річного киянина затримали за спробу пошкодження прапорців на Майдані Незалежності. Раніше в соцмережах з'явилося відео, де він намагався підпалити прапорці загиблих військових.
У центрі столиці затримали киянина, який намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.
Деталі
За даними правоохоронців, порушником виявився 23-річний місцевий житель. Наразі з ним працюють слідчі.
Контекст
Декілька днів тому в соціальних мереж зʼявився відеоролик, на якому молодик обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.