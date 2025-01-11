Намагався підпалити прапорці на Майдані Незалежності: СБУ та поліція затримали 23-річного чоловіка

У центрі столиці затримали киянина, який намагався пошкодити прапорці на Майдані Незалежності, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За даними правоохоронців, порушником виявився 23-річний місцевий житель. Наразі з ним працюють слідчі.

Контекст

Декілька днів тому в соціальних мереж зʼявився відеоролик, на якому молодик обливає прапорці, що встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити.