Пытался поджечь флажки на Майдане Независимости: СБУ и полиция задержали 23-летнего мужчину
Киев • УНН
23-летнего киевлянина задержали за попытку повреждения флажков на Майдане Независимости. Ранее в соцсетях появилось видео, где он пытался поджечь флажки погибших военных.
В центре столицы задержали киевлянина, который пытался повредить флажки на Майдане Независимости, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
По данным правоохранителей, нарушителем оказался 23-летний местный житель. Сейчас с ним работают следователи.
Контекст
Несколько дней назад в социальных сетей появился видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, которые устанавливают погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя и пытается их поджечь.