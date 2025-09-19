Танцы на Аллее Героев под русскую музыку: в Чернигове родителей школьниц привлекут к ответственности

В Чернигове полиция завершила проверку по скандальному видео, на котором девушки танцевали под русскую песню на Аллее Героев. Участницами оказались 14-летние ученицы местной гимназии, а их родителей теперь ждет суд. Об этом сообщила полиция Черниговской области, пишет УНН.

Правоохранители увидели видео во время мониторинга сети интернет. На записи несовершеннолетние снимали себя на фоне стендов с портретами погибших украинских воинов. Девушки танцевали под русскую музыку.

Несовершеннолетних вместе с их родителями правоохранители вызвали в Черниговское районное управление полиции. По словам девушек, отснятое видео - двухлетней давности. Они признали неуместность своих действий и пообещали не повторять подобного