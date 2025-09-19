$41.250.05
Танцы на Аллее Героев под русскую музыку: в Чернигове родителей школьниц привлекут к ответственности

Киев

 • 58 просмотра

В Чернигове полиция начала проверку из-за видео, на котором девушки танцевали под русскую песню на Аллее Героев. Правоохранители выясняют личности участниц, которым грозит ответственность за неуважение к памяти погибших воинов и возможную пропаганду российского продукта.

Танцы на Аллее Героев под русскую музыку: в Чернигове родителей школьниц привлекут к ответственности

В Чернигове полиция завершила проверку по скандальному видео, на котором девушки танцевали под русскую песню на Аллее Героев. Участницами оказались 14-летние ученицы местной гимназии, а их родителей теперь ждет суд. Об этом сообщила полиция Черниговской области, пишет УНН.

Детали

Правоохранители увидели видео во время мониторинга сети интернет. На записи несовершеннолетние снимали себя на фоне стендов с портретами погибших украинских воинов. Девушки танцевали под русскую музыку.

Несовершеннолетних вместе с их родителями правоохранители вызвали в Черниговское районное управление полиции. По словам девушек, отснятое видео - двухлетней давности. Они признали неуместность своих действий и пообещали не повторять подобного

- говорится в заявлении областного управления.

С несовершеннолетними ювенальные полицейские провели профилактическую беседу. В то же время на родителей составили админпротоколы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы уже переданы в суд.

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Чернигов