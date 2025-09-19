Танцы на Аллее Героев под русскую музыку: в Чернигове родителей школьниц привлекут к ответственности
Киев • УНН
В Чернигове полиция начала проверку из-за видео, на котором девушки танцевали под русскую песню на Аллее Героев. Правоохранители выясняют личности участниц, которым грозит ответственность за неуважение к памяти погибших воинов и возможную пропаганду российского продукта.
В Чернигове полиция завершила проверку по скандальному видео, на котором девушки танцевали под русскую песню на Аллее Героев. Участницами оказались 14-летние ученицы местной гимназии, а их родителей теперь ждет суд. Об этом сообщила полиция Черниговской области, пишет УНН.
Детали
Правоохранители увидели видео во время мониторинга сети интернет. На записи несовершеннолетние снимали себя на фоне стендов с портретами погибших украинских воинов. Девушки танцевали под русскую музыку.
Несовершеннолетних вместе с их родителями правоохранители вызвали в Черниговское районное управление полиции. По словам девушек, отснятое видео - двухлетней давности. Они признали неуместность своих действий и пообещали не повторять подобного
В Чигирине задержали 18-летнего юношу, повредившего баннеры на Аллее Героев13.08.25, 09:55 • 4466 просмотров
С несовершеннолетними ювенальные полицейские провели профилактическую беседу. В то же время на родителей составили админпротоколы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях - невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Материалы уже переданы в суд.
В Ирпене разоблачили женщину, осквернившую Аллею памяти погибших защитников12.08.25, 16:29 • 4512 просмотров