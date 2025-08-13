В Чигирине задержали 18-летнего юношу, повредившего баннеры на Аллее Героев

Полиция оперативно установила личность, причастную к надругательству над мемориальными портретами защитников Украины, расположенными на Аллее Героев в Чигирине. Об этом сообщает ГУНП Украины в Черкасской области, пишет УНН.

Подробности

11 августа в Черкасский райотдел полиции обратились жители Чигирина, сообщив о повреждении баннеров с портретами погибших героев. Инцидент произошел на Аллее Героев – месте чествования памяти павших воинов.

По вызову немедленно прибыли следственно-оперативные группы, которые задокументировали последствия правонарушения. Правоохранители провели первоочередные розыскные действия и быстро установили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, которого доставили в отделение полиции для выяснения мотивов и обстоятельств содеянного.

Сейчас следователи определяют окончательную правовую квалификацию инцидента. В полиции отмечают, что повреждение мемориальных объектов, связанных с увековечением памяти погибших защитников, является не только правонарушением, но и морально неприемлемым поступком.

