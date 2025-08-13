$41.450.06
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Марко Рубио
Дэвид Лэмми
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Днепропетровская область
В Чигирине задержали 18-летнего юношу, повредившего баннеры на Аллее Героев

Киев • УНН

 • 630 просмотра

11 августа в Черкасский райотдел полиции обратились жители Чигирина по поводу повреждения баннеров с портретами погибших героев. Правоохранители оперативно установили подозреваемого – 18-летнего местного жителя.

В Чигирине задержали 18-летнего юношу, повредившего баннеры на Аллее Героев

Полиция оперативно установила личность, причастную к надругательству над мемориальными портретами защитников Украины, расположенными на Аллее Героев в Чигирине. Об этом сообщает ГУНП Украины в Черкасской области, пишет УНН.

Подробности

11 августа в Черкасский райотдел полиции обратились жители Чигирина, сообщив о повреждении баннеров с портретами погибших героев. Инцидент произошел на Аллее Героев – месте чествования памяти павших воинов.

В Ирпене разоблачили женщину, осквернившую Аллею памяти погибших защитников12.08.2025, 16:29 • 2772 просмотра

По вызову немедленно прибыли следственно-оперативные группы, которые задокументировали последствия правонарушения. Правоохранители провели первоочередные розыскные действия и быстро установили подозреваемого. Им оказался 18-летний местный житель, которого доставили в отделение полиции для выяснения мотивов и обстоятельств содеянного.

Сейчас следователи определяют окончательную правовую квалификацию инцидента. В полиции отмечают, что повреждение мемориальных объектов, связанных с увековечением памяти погибших защитников, является не только правонарушением, но и морально неприемлемым поступком.

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере11.06.2025, 04:47 • 42722 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Черкасская область