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В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

Киев • УНН

 • 154 просмотра

На площади Независимости в Сумах на Аллее Славы вандалы повредили один из баннеров, изобразив символ российской агрессии "Z". Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновных.

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

На площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" – знак российской агрессии, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Детали

По его словам, этот акт является прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины.

Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, продолжается

- отметил Григоров.

Он обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.

"Соответствующее поручение – как можно быстрее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма – уже дано. Мы не позволим презирать память наших героев", - написал руководитель Сумской ОВА.

Напомним

В мае в Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители.

В марте на кладбище в Сумах неизвестные повредили могилу погибшего военнослужащего и государственный флаг. Полиция открыла уголовное производство.

В Николаеве неизвестные осквернили мемориальную доску погибшему нацгвардейцу25.02.25, 19:12 • 27138 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Украина
Сумы
Tesla
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