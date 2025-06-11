В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере
Киев • УНН
На площади Независимости в Сумах на Аллее Славы вандалы повредили один из баннеров, изобразив символ российской агрессии "Z". Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновных.
На площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Славы. На полотне появился символ "Z" – знак российской агрессии, сообщает УНН со ссылкой на руководителя Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
Детали
По его словам, этот акт является прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины.
Правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, продолжается
Он обратился к руководству ГУНП в Сумской области с просьбой максимально оперативно найти виновного и привлечь к ответственности.
"Соответствующее поручение – как можно быстрее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма – уже дано. Мы не позволим презирать память наших героев", - написал руководитель Сумской ОВА.
Напомним
В мае в Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители.
В марте на кладбище в Сумах неизвестные повредили могилу погибшего военнослужащего и государственный флаг. Полиция открыла уголовное производство.
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