У центрі Києва жінка на Алеї Героїв розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників

У Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. Порушницю затримали правоохоронці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти (на Алеї Героїв – ред.) та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла - йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила, що жінку доставили до відділення поліціі, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

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