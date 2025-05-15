У центрі Києва жінка на Алеї Героїв розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників
Київ • УНН
У Києві затримали жінку, яка розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників на Алеї Героїв. Порушницю затримали, мотиви вчинку невідомі.
У Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. Порушницю затримали правоохоронці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти (на Алеї Героїв – ред.) та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла
Поліція повідомила, що жінку доставили до відділення поліціі, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
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