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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

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У центрі Києва жінка на Алеї Героїв розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників

Київ • УНН

 • 420 перегляди

У Києві затримали жінку, яка розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників на Алеї Героїв. Порушницю затримали, мотиви вчинку невідомі.

У центрі Києва жінка на Алеї Героїв розкидала квіти та пошкодила фотографії загиблих захисників

У Києві на Алеї Героїв жінка в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників, встановлені на клумбі. Порушницю затримали правоохоронці. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти (на Алеї Героїв – ред.) та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі. Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла 

- йдеться в повідомленні.

Поліція повідомила, що жінку доставили до відділення поліціі, наразі із нею спілкуються поліцейські. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Доповнення

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Анна Мурашко

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