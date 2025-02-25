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У Миколаєві невідомі спаплюжили меморіальну дошку загиблому нацгвардійцю

У Миколаєві невідомі спаплюжили меморіальну дошку загиблому нацгвардійцю

Київ • УНН

 • 26662 перегляди

Невідомі особи облили фарбою меморіальну дошку загиблого військовослужбовця Євгенія Логінова у мікрорайоні Ліски. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" та шукає свідків події.

У Миколаєві поліція встановлює осіб, які пошкодили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого військовослужбовця Євгенія Логінова. Зловмисники забруднили дошку фарбою. Про це повідомили обласна поліція та міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, передає УНН.

25 лютого до Миколаївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця обласного центру із заявою про те, що у мікрорайоні Ліски на вулиці Євгенія Логінова невідомі особи пошкодили меморіальну дошку, розміщену в пам'ять про загиблого військовослужбовця Національної гвардії України Євгенія Логінова 

- йдеться в повідомленні поліції.

Слідчо-оперативна група зафіксувала протиправні дії.

"Євген віддав своє життя, захищаючи нас, Миколаїв і всю Україну. А поки наші воїни стоять на передовій, знаходяться покидьки, які паплюжать їхню пам’ять. Як низько треба впасти, щоб зробити таке?" - написав Сенкевич в Telegram-каналі.

Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, вивчаються записи з камер відеоспостереження.

Розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу "Хуліганство".

Поліція просить свідків звернутись до районного управління за адресою: вул. Біла, 44 , або телефонувати за номерами (0512) 53-13-31, 40-94-89 або 102.

Нагадаємо

Центральний районний суд Миколаєва арештував чотирьох неповнолітніх віком від 14 до 17 років, підозрюваних у підготовці до теракту у Миколаєві 14 лютого.

На початку лютого 2025 року, за вказівкою представника рф, вони доставили вибухівку до Полтави, де передали її мешканці цього міста, яка також співпрацювала з представниками рф. Жінка приїхала до Миколаєва, принесла рюкзак з вибухівкою до магазину, біля якого перебувала група військовослужбовців, після чого стався вибух. 4 особи загинули, у тому числі і сама жінка, 7 отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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