В Николаеве неизвестные осквернили мемориальную доску погибшему нацгвардейцу

В Николаеве полиция устанавливает лиц, которые повредили мемориальную доску в память о погибшем военнослужащем Евгении Логинове. Злоумышленники испачкали доску краской. Об этом сообщили областная полиция и городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

25 февраля в Николаевское районное управление полиции поступило сообщение от жителя областного центра с заявлением о том, что в микрорайоне Лиски на улице Евгения Логинова неизвестные лица повредили мемориальную доску, размещенную в память о погибшем военнослужащем Национальной гвардии Украины Евгения Логинова - говорится в сообщении полиции.

Следственно-оперативная группа зафиксировала противоправные действия.

"Евгений отдал свою жизнь, защищая нас, Николаев и всю Украину. А пока наши воины стоят на передовой, находятся подонки, которые порочат их память. Как низко надо упасть, чтобы сделать такое?" - написал Сенкевич в Telegram-канале.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Начато досудебное расследование по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство".

Полиция просит свидетелей обратиться в районное управление по адресу: ул. Белая, 44, или звонить по телефонам (0512) 53-13-31, 40-94-89 или 102.

Напомним

Центральный районный суд Николаева арестовал четырех несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, подозреваемых в подготовке к теракту в Николаеве 14 февраля.

В начале февраля 2025 года, по указанию представителя рф, они доставили взрывчатку в Полтаву, где передали ее жительнице этого города, которая также сотрудничала с представителями рф. Женщина приехала в Николаев, принесла рюкзак со взрывчаткой в магазин, возле которого находилась группа военнослужащих, после чего произошел взрыв. 4 человека погибли, в том числе и сама женщина, 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести.