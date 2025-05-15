В центре Киева женщина на Аллее Героев разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников
Киев • УНН
В Киеве задержали женщину, которая разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников на Аллее Героев. Нарушительницу задержали, мотивы поступка неизвестны.
В Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
33-летняя местная жительница, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы (на Аллее Героев – ред.) и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе. Граждане, проходившие мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла
Полиция сообщила, что женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации.
Дополнение
В Сумах вандалы осквернили могилу военного.
В конце февраля неизвестные облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство".