В центре Киева женщина на Аллее Героев разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф
18:19 • 2770 просмотра

Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф

16:24 • 35434 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15:19 • 41072 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 81693 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 101580 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 156810 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 145945 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 297213 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 104312 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 72038 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.9м/с
70%
744мм
Популярные новости

Зеленский прибыл в Анкару

15 мая, 09:17 • 79142 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

15 мая, 10:49 • 67683 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 99712 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 53457 просмотра

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию

13:59 • 31786 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

16:24 • 35434 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 100790 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 176239 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 243195 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 297213 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

14:45 • 21868 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 54279 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 95328 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 130724 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 79973 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

В центре Киева женщина на Аллее Героев разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников

Киев • УНН

 • 530 просмотра

В Киеве задержали женщину, которая разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников на Аллее Героев. Нарушительницу задержали, мотивы поступка неизвестны.

В центре Киева женщина на Аллее Героев разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников

В Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

33-летняя местная жительница, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы (на Аллее Героев – ред.) и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе. Граждане, проходившие мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла 

- говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации.

Дополнение

В Сумах вандалы осквернили могилу военного.

В конце февраля неизвестные облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
Украина
Киев
Brent
$64.58
Bitcoin
$103,915.50
S&P 500
$5,913.64
Tesla
$344.41
Газ TTF
$35.29
Золото
$3,224.50
Ethereum
$2,566.22