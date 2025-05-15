В центре Киева женщина на Аллее Героев разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников

В Киеве на Аллее Героев женщина в неадекватном состоянии, разбросала цветы и повредила фотографии погибших защитников, установленные на клумбе. Нарушительницу задержали правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

33-летняя местная жительница, находясь в неадекватном состоянии, разбросала цветы (на Аллее Героев – ред.) и повредила фотографии погибших защитников Украины, установленные на клумбе. Граждане, проходившие мимо, пытались помешать ее противоправным действиям. Впоследствии нарушительницу задержали правоохранители. Свой поступок последняя объяснить не смогла - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что женщину доставили в отделение полиции, сейчас с ней общаются полицейские. Решается вопрос о правовой квалификации.

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