У Сумах вандали спаплюжили могилу військового: що відомо

Поліція розслідує факт наруги над могилою військовослужбовця у Сумах. Також правоохоронці встановили, що було пошкоджено державний прапор. Про це повідомляє поліція Сумської області, пише УНН.



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Про подію до поліції повідомила дружина загиблого, яка вранці виявила зникнення пам’ятних речей з місця поховання. Окрім того, правоохоронці встановили, що було пошкоджено державний прапор України.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).

Правоохоронці закликають громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини злочину або осіб, причетних до нього, повідомити до найближчого відділення поліції або за номером 102.

Розслідування триває, правоохоронці здійснюють оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до злочин.

Нагадаємо

У кінці лютого невідомі облили фарбою меморіальну дошку загиблого військовослужбовця Євгенія Логінова. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".