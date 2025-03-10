В Сумах вандалы осквернили могилу военного: что известно
Киев • УНН
На кладбище в Сумах неизвестные повредили могилу погибшего военнослужащего и государственный флаг. Полиция открыла уголовное производство.
Полиция расследует факт надругательства над могилой военнослужащего в Сумах. Также правоохранители установили, что был поврежден государственный флаг. Об этом сообщает полиция Сумской области, пишет УНН.
Детали
О происшествии в полицию сообщила жена погибшего, которая утром обнаружила исчезновение памятных вещей с места захоронения. Кроме того, правоохранители установили, что был поврежден государственный флаг Украины.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).
Правоохранители призывают граждан, которые владеют любой информацией о обстоятельствах преступления или лицах, причастных к нему, сообщить в ближайшее отделение полиции или по номеру 102.
Расследование продолжается, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.
Напоминаем
В конце февраля неизвестные облили краской мемориальную доску погибшего военнослужащего Евгения Логинова. Полиция начала уголовное производство по статье "Хулиганство".