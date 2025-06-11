У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері
Київ • УНН
На площі Незалежності в Сумах на Алеї Слави вандали пошкодили один з банерів, зобразивши символ російської агресії "Z". Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та шукають винних.
На площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, повідомляє УНН із посиланням на керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.
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За його словами, цей акт є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України.
Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення. Пошук особи, причетної до акту вандалізму, триває
Він звернувся до керівництва ГУНП у Сумській області з проханням максимально оперативно знайти винного та притягнути до відповідальності.
"Відповідне доручення – якнайшвидше відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму – уже надане. Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв", - написав керівник Сумської ОВА.
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