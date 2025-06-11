У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері

На площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Слави. На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, повідомляє УНН із посиланням на керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

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За його словами, цей акт є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України.

Правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення. Пошук особи, причетної до акту вандалізму, триває - зазначив Григоров.

Він звернувся до керівництва ГУНП у Сумській області з проханням максимально оперативно знайти винного та притягнути до відповідальності.

"Відповідне доручення – якнайшвидше відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму – уже надане. Ми не дозволимо зневажати пам’ять наших героїв", - написав керівник Сумської ОВА.

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