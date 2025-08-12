$41.450.06
13:48 • 5710 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7350 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12610 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27786 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29663 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34837 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22398 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17041 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13923 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14922 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
В Ирпене разоблачили женщину, осквернившую Аллею памяти погибших защитников

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

В Ирпене местная жительница надругалась над портретами павших воинов на Аллее памяти. Полиция Киевщины установила личность 45-летней женщины и проводит проверку.

В Ирпене разоблачили женщину, осквернившую Аллею памяти погибших защитников

В центре Ирпеня местная жительница надругалась над портретами павших воинов на Аллее памяти. Ее личность быстро установили правоохранители после распространения видео в соцсетях. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

Полиция Киевской области установила личность женщины, которую зафиксировали на видео во время надругательства над Аллеей памяти Героев в центре Ирпеня. Инцидент стал известен 12 августа, когда в телеграм-каналах появился ролик, где она совершает неправомерные действия в отношении портретов украинских защитников, павших в войне с россией.

На место оперативно прибыли правоохранители и выяснили, что правонарушительницей является 45-летняя местная жительница.

По факту инцидента полицейские внесли информацию в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Сейчас продолжается проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Украинцы задекларировали более 11 тыс. единиц огнестрельного оружия12.08.2025, 15:01 • 1354 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Национальная полиция Украины
Киевская область