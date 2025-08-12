В Ирпене разоблачили женщину, осквернившую Аллею памяти погибших защитников
Киев • УНН
В Ирпене местная жительница надругалась над портретами павших воинов на Аллее памяти. Полиция Киевщины установила личность 45-летней женщины и проводит проверку.
В центре Ирпеня местная жительница надругалась над портретами павших воинов на Аллее памяти. Ее личность быстро установили правоохранители после распространения видео в соцсетях. Об этом сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
Полиция Киевской области установила личность женщины, которую зафиксировали на видео во время надругательства над Аллеей памяти Героев в центре Ирпеня. Инцидент стал известен 12 августа, когда в телеграм-каналах появился ролик, где она совершает неправомерные действия в отношении портретов украинских защитников, павших в войне с россией.
На место оперативно прибыли правоохранители и выяснили, что правонарушительницей является 45-летняя местная жительница.
По факту инцидента полицейские внесли информацию в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Сейчас продолжается проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
