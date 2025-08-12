В Ірпені викрили жінку, яка зневажила Алею пам’яті загиблих захисників

У центрі Ірпеня місцева жителька вчинила наругу над портретами полеглих воїнів на Алеї пам’яті. Її особу швидко встановили правоохоронці після поширення відео в соцмережах. Про це повідомила поліція Київщини, пише УНН.

Деталі

Поліція Київщини встановила особу жінки, яку зафіксували на відео під час наруги над Алеєю пам’яті Героїв у центрі Ірпеня. Інцидент став відомим 12 серпня, коли у телеграм-каналах з’явився ролик, де вона вчиняє неправомірні дії щодо портретів українських захисників, полеглих у війні з росією.

На місце оперативно прибули правоохоронці та з’ясували, що правопорушницею є 45-річна місцева мешканка.

За фактом інциденту поліцейські внесли інформацію до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі триває перевірка та встановлюються всі обставини події.

Українці задекларували понад 11 тис. одиниць вогнепальної зброї