Ексклюзив
14:45 • 602 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13577 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13577 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16629 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35891 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36857 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40430 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23824 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17575 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14217 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
В Ірпені викрили жінку, яка зневажила Алею пам’яті загиблих захисників

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

В Ірпені місцева жителька вчинила наругу над портретами полеглих воїнів на Алеї пам’яті. Поліція Київщини встановила особу 45-річної жінки та проводить перевірку.

В Ірпені викрили жінку, яка зневажила Алею пам’яті загиблих захисників

У центрі Ірпеня місцева жителька вчинила наругу над портретами полеглих воїнів на Алеї пам’яті. Її особу швидко встановили правоохоронці після поширення відео в соцмережах. Про це повідомила поліція Київщини, пише УНН.

Деталі

Поліція Київщини встановила особу жінки, яку зафіксували на відео під час наруги над Алеєю пам’яті Героїв у центрі Ірпеня. Інцидент став відомим 12 серпня, коли у телеграм-каналах з’явився ролик, де вона вчиняє неправомірні дії щодо портретів українських захисників, полеглих у війні з росією.

На місце оперативно прибули правоохоронці та з’ясували, що правопорушницею є 45-річна місцева мешканка.

За фактом інциденту поліцейські внесли інформацію до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення. Наразі триває перевірка та встановлюються всі обставини події.

Українці задекларували понад 11 тис. одиниць вогнепальної зброї12.08.25, 15:01 • 1430 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НПКиївщина
Національна поліція України
Київська область