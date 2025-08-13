У Чигирині затримали 18-річного юнака, який пошкодив банери на Алеї Героїв

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 2132 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 2300 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 22850 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 52092 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 39529 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 71237 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 39635 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 40117 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 109315 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 98734 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
63%
756мм
Популярнi новини
ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepStatePhoto12 серпня, 21:16 • 10982 перегляди
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 11163 перегляди
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 5510 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto02:17 • 12542 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 12779 перегляди
Публікації
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 2132 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 22851 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 18891 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 52093 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 71237 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Марко Рубіо
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 3502 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 11858 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 19866 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 90833 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 52718 перегляди
Актуальне
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ту-95
Ту-22М

У Чигирині затримали 18-річного юнака, який пошкодив банери на Алеї Героїв

Київ • УНН

 • 42 перегляди

11 серпня до Черкаського райвідділу поліції звернулися мешканці Чигирина щодо пошкодження банерів із портретами загиблих героїв. Правоохоронці оперативно встановили підозрюваного - 18-річного місцевого жителя.

У Чигирині затримали 18-річного юнака, який пошкодив банери на Алеї Героїв

Поліція оперативно встановила особу, причетну до наруги над меморіальними портретами захисників України, розташованими на Алеї Героїв у Чигирині. Про це повідомляє ГУНП України у Черкаській області, пише УНН.

Деталі

11 серпня до Черкаського райвідділу поліції звернулися мешканці Чигирина, повідомивши про пошкодження банерів із портретами загиблих героїв. Інцидент стався на Алеї Героїв - місці вшанування пам’яті полеглих воїнів.

В Ірпені викрили жінку, яка зневажила Алею пам’яті загиблих захисників12.08.25, 16:29 • 2746 переглядiв

На виклик негайно прибули слідчо-оперативні групи, які задокументували наслідки правопорушення. Правоохоронці провели першочергові розшукові дії та швидко встановили підозрюваного. Ним виявився 18-річний місцевий житель, якого доставили до відділку поліції для з’ясування мотивів та обставин вчиненого.

Наразі слідчі визначають остаточну правову кваліфікацію інциденту. У поліції наголошують, що пошкодження меморіальних об’єктів, пов’язаних з увіковіченням пам’яті загиблих захисників, є не лише правопорушенням, а й морально неприйнятним вчинком.

У Сумах вандали пошкодили Алею Слави, зобразивши символ "Z" на банері11.06.25, 04:47 • 42715 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Черкаська область