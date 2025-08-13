У Чигирині затримали 18-річного юнака, який пошкодив банери на Алеї Героїв

Поліція оперативно встановила особу, причетну до наруги над меморіальними портретами захисників України, розташованими на Алеї Героїв у Чигирині. Про це повідомляє ГУНП України у Черкаській області, пише УНН.

Деталі

11 серпня до Черкаського райвідділу поліції звернулися мешканці Чигирина, повідомивши про пошкодження банерів із портретами загиблих героїв. Інцидент стався на Алеї Героїв - місці вшанування пам’яті полеглих воїнів.

На виклик негайно прибули слідчо-оперативні групи, які задокументували наслідки правопорушення. Правоохоронці провели першочергові розшукові дії та швидко встановили підозрюваного. Ним виявився 18-річний місцевий житель, якого доставили до відділку поліції для з’ясування мотивів та обставин вчиненого.

Наразі слідчі визначають остаточну правову кваліфікацію інциденту. У поліції наголошують, що пошкодження меморіальних об’єктів, пов’язаних з увіковіченням пам’яті загиблих захисників, є не лише правопорушенням, а й морально неприйнятним вчинком.

