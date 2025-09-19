Танці на Алеї Героїв під російську музику: у Чернігові батьків школярок притягнуть до відповідальності

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 2528 перегляди
12:00 • 1626 перегляди

Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти росії: що туди увійшло
12:00 • 1626 перегляди
Єврокомісія представила 19-й пакет санкцій проти росії: що туди увійшло
Ексклюзив
11:23 • 10033 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 27551 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 28180 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 45173 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 42863 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64183 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44164 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51828 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
12:05 • 2528 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
11:23 • 10033 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 45174 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 54120 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 79402 перегляди
Танці на Алеї Героїв під російську музику: у Чернігові батьків школярок притягнуть до відповідальності

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Чернігові поліція розпочала перевірку через відео, на якому дівчата танцювали під російську пісню на Алеї Героїв. Правоохоронці з'ясовують особи учасниць, яким загрожує відповідальність за неповагу до пам'яті загиблих воїнів та можливу пропаганду російського продукту.

Танці на Алеї Героїв під російську музику: у Чернігові батьків школярок притягнуть до відповідальності

У Чернігові поліція завершила перевірку щодо скандального відео, на якому дівчата танцювали під російську пісню на Алеї Героїв. Учасницями виявилися 14-річні учениці місцевої гімназії, а їхніх батьків тепер чекає суд. Про це повідомила поліція Чернігівської області, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці побачили відео під час моніторингу мережі інтернет. На записі неповнолітні знімали себе на фоні стендів із портретами загиблих українських воїнів. Дівчата танцювали під російську музику.

Неповнолітніх разом з їхніми батьками правоохоронці викликали  до Чернігівського районного управління поліції. За словами дівчат, відзняте відео - дворічної давнини. Вони визнали недоречність своїх дій та пообіцяли не повторювати подібного

- йдеться у заяві обласного управління.

У Чигирині затримали 18-річного юнака, який пошкодив банери на Алеї Героїв13.08.25, 09:55 • 4466 переглядiв

З неповнолітніми ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду. Водночас на батьків склали адмінпротоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Матеріали вже передані до суду.

В Ірпені викрили жінку, яка зневажила Алею пам’яті загиблих захисників12.08.25, 16:29 • 4512 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Чернігів