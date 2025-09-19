Танці на Алеї Героїв під російську музику: у Чернігові батьків школярок притягнуть до відповідальності
Київ • УНН
У Чернігові поліція розпочала перевірку через відео, на якому дівчата танцювали під російську пісню на Алеї Героїв. Правоохоронці з'ясовують особи учасниць, яким загрожує відповідальність за неповагу до пам'яті загиблих воїнів та можливу пропаганду російського продукту.
У Чернігові поліція завершила перевірку щодо скандального відео, на якому дівчата танцювали під російську пісню на Алеї Героїв. Учасницями виявилися 14-річні учениці місцевої гімназії, а їхніх батьків тепер чекає суд. Про це повідомила поліція Чернігівської області, пише УНН.
Деталі
Правоохоронці побачили відео під час моніторингу мережі інтернет. На записі неповнолітні знімали себе на фоні стендів із портретами загиблих українських воїнів. Дівчата танцювали під російську музику.
Неповнолітніх разом з їхніми батьками правоохоронці викликали до Чернігівського районного управління поліції. За словами дівчат, відзняте відео - дворічної давнини. Вони визнали недоречність своїх дій та пообіцяли не повторювати подібного
З неповнолітніми ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду. Водночас на батьків склали адмінпротоколи за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Матеріали вже передані до суду.
