У Рівному дівчата знімали відео під російську музику біля портретів загиблих військових, у поліції відреагували

У Рівному поліцейські встановили двох неповнолітніх дівчат, які знімали відео під російську музику на Майдані Незалежності біля портретів загиблих українських військових. Про це пише поліція Рівненщини, передає УНН.

Сьогодні, 13 березня, під час моніторингу соціальних мереж в одному із телеграм-каналів поліцейські виявили допис, на якому двоє неповнолітніх дівчат знімають відео під російськомовну музику на фоні портретів загиблих захисників

Після цього правоохоронці внесли відомості до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

Інспектори ювенальної превенції Рівненського районного управління поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу та співробітниками СОБ оперативно встановили осіб, причетних до інциденту.

Ними виявилися 15-річна та 13-річна жительки Рівного.

Наразі вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності.

У поліції наголосили, що подібна поведінка під час війни є неприпустимою.

У нинішніх умовах повномасштабної війни демонстративне прослуховування ворожої музики є не лише морально неприйнятним, а й може сприйматися як прояв зневаги до суспільства, Збройних сил України та пам’яті загиблих