У Рівному дівчата знімали відео під російську музику біля портретів загиблих військових, у поліції відреагували

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Поліція встановила двох неповнолітніх, які танцювали під ворожу музику на фоні портретів загиблих воїнів. Батьків дівчат притягнуть до відповідальності.

У Рівному поліцейські встановили двох неповнолітніх дівчат, які знімали відео під російську музику на Майдані Незалежності біля портретів загиблих українських військових. Про це пише поліція Рівненщини, передає УНН.

За даними правоохоронців, інцидент виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Сьогодні, 13 березня, під час моніторингу соціальних мереж в одному із телеграм-каналів поліцейські виявили допис, на якому двоє неповнолітніх дівчат знімають відео під російськомовну музику на фоні портретів загиблих захисників 

– повідомили у поліції.

Після цього правоохоронці внесли відомості до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

Інспектори ювенальної превенції Рівненського районного управління поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу та співробітниками СОБ оперативно встановили осіб, причетних до інциденту.

Ними виявилися 15-річна та 13-річна жительки Рівного.

Наразі вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності.

У поліції наголосили, що подібна поведінка під час війни є неприпустимою.

У нинішніх умовах повномасштабної війни демонстративне прослуховування ворожої музики є не лише морально неприйнятним, а й може сприйматися як прояв зневаги до суспільства, Збройних сил України та пам’яті загиблих 

– зазначили правоохоронці.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
російська пропаганда
Тренд
Соціальна мережа
Війна в Україні
Блогери
Майдан Незалежності
Національна поліція України
Збройні сили України
Рівне