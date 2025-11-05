Удар по Богодухові на Харківщині: кількість постраждалих зросла до пʼяти
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Богодухові на Харківщині кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них 18-річний хлопець з гострою реакцією на стрес. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаражу.
Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА в Богодухові на Харківщині зросла до пʼяти - за допомогою до лікарів звернувся 18-річний хлопець. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Також внаслідок ворожого удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража.
Нагадаємо
На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждали четверо людей, серед них одна дитина.