Удар по Богодухові на Харківщині: кількість постраждалих зросла до пʼяти

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА в Богодухові на Харківщині зросла до пʼяти - за допомогою до лікарів звернувся 18-річний хлопець. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожими БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти: за допомогою до лікарів звернувся 18-річний хлопець. Медики діагностували у нього гостру реакцію на стрес - повідомив Синєгубов.

Також внаслідок ворожого удару пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража.

Нагадаємо

На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждали четверо людей, серед них одна дитина.