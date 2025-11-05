ukenru
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
У Харківській області внаслідок атаки БпЛА постраждали чотири людини, серед них дитина

Київ • УНН

Четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на Богодухів. Влучання БпЛА зафіксовано в складську будівлю.

На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждали четверо людей, серед них одна дитина. Про це пише УНН з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Деталі

Четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на міста Богодухів. Попередньо, влучання БпЛА зафіксовано в складську будівлю

- повідомив Синєгубов.

Голова ОВА додав, що більш детальна інформація зʼясовується.

Доповнення

У Харкові збільшилась кількість постраждалих до 9 після 5 влучань керованими авіабомбами в Індустріальному районі. У Херсоні кількість постраждалих від обстрілу з РСЗВ досягла 25 осіб.

Внаслідок ранкових обстрілів рф у Херсоні загинуло 3 особи, постраждали 22, з них 3 дитини. У Харкові 6 постраждалих після удару 5 КАБами по автобазі та підприємству.

Павло Зінченко

