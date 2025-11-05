У Харківській області внаслідок атаки БпЛА постраждали чотири людини, серед них дитина
Київ • УНН
Четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок атаки російського безпілотника на Богодухів. Влучання БпЛА зафіксовано в складську будівлю.
На Харківщині внаслідок атаки російського безпілотника постраждали четверо людей, серед них одна дитина. Про це пише УНН з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Деталі
Четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на міста Богодухів. Попередньо, влучання БпЛА зафіксовано в складську будівлю
Голова ОВА додав, що більш детальна інформація зʼясовується.
Доповнення
У Харкові збільшилась кількість постраждалих до 9 після 5 влучань керованими авіабомбами в Індустріальному районі. У Херсоні кількість постраждалих від обстрілу з РСЗВ досягла 25 осіб.
Внаслідок ранкових обстрілів рф у Херсоні загинуло 3 особи, постраждали 22, з них 3 дитини. У Харкові 6 постраждалих після удару 5 КАБами по автобазі та підприємству.