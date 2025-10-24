$41.900.14
Ексклюзив
12:47 • 7248 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 9818 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
12:13 • 10857 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21347 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56116 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25632 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19494 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21751 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31606 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29935 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 7248 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56116 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
Кількість постраждалих після ранкових атак рф зросла до дев'яти у Харкові та 25 у Херсоні: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих до 9 після 5 влучань керованими авіабомбами в Індустріальному районі. У Херсоні кількість постраждалих від обстрілу з РСЗВ досягла 25 осіб.

Кількість постраждалих після ранкових атак рф зросла до дев'яти у Харкові та 25 у Херсоні: показали наслідки

У Харкові та Херсоні продовжує зростати кількість постраждалих після ранкових атак рф, пише УНН.

Харків

Близько 11.00 армія рф атакувала місто керованими авіабомбами. Зафіксовано 5 влучань в Індустріальному районі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих зросла до 9-ти", - вказав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше було відомо про 6 постраждалих.

Херсон

У Херсоні після масованого обстрілу росіянами з РСЗВ продовжують звертатися постраждалі.

Востаннє було відомо про 22 постраждалих. Але Херсонська ОВА повідомила, що ще троє постраждалих херсонців звернулись по меддопомогою - збільшивши кількість постраждалих до 25.

Окрім того, за даними ОВА, сьогодні близько 10-ї ранку у Дніпровському районі житель Херсона потрапив під удар російського безпілотника.

У Херсоні і Харкові подвоїлася кількість постраждалих від ранкових ударів рф: оновлені дані24.10.25, 12:28

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Херсон
Харків