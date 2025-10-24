Кількість постраждалих після ранкових атак рф зросла до дев'яти у Харкові та 25 у Херсоні: показали наслідки
У Харкові зросла кількість постраждалих до 9 після 5 влучань керованими авіабомбами в Індустріальному районі. У Херсоні кількість постраждалих від обстрілу з РСЗВ досягла 25 осіб.
У Харкові та Херсоні продовжує зростати кількість постраждалих після ранкових атак рф, пише УНН.
Харків
Близько 11.00 армія рф атакувала місто керованими авіабомбами. Зафіксовано 5 влучань в Індустріальному районі, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Кількість постраждалих зросла до 9-ти", - вказав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
Раніше було відомо про 6 постраждалих.
Херсон
У Херсоні після масованого обстрілу росіянами з РСЗВ продовжують звертатися постраждалі.
Востаннє було відомо про 22 постраждалих. Але Херсонська ОВА повідомила, що ще троє постраждалих херсонців звернулись по меддопомогою - збільшивши кількість постраждалих до 25.
Окрім того, за даними ОВА, сьогодні близько 10-ї ранку у Дніпровському районі житель Херсона потрапив під удар російського безпілотника.
