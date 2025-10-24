Число пострадавших после утренних атак рф возросло до девяти в Харькове и 25 в Херсоне: показали последствия
Киев • УНН
В Харькове возросло число пострадавших до 9 после 5 попаданий управляемыми авиабомбами в Индустриальном районе. В Херсоне число пострадавших от обстрела из РСЗО достигло 25 человек.
В Харькове и Херсоне продолжает расти число пострадавших после утренних атак рф, пишет УНН.
Харьков
Около 11.00 армия рф атаковала город управляемыми авиабомбами. Зафиксировано 5 попаданий в Индустриальном районе, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Число пострадавших возросло до 9-ти", - указал в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.
Ранее было известно о 6 пострадавших.
Херсон
В Херсоне после массированного обстрела россиянами из РСЗО продолжают обращаться пострадавшие.
В последний раз было известно о 22 пострадавших. Но Херсонская ОВА сообщила, что еще трое пострадавших херсонцев обратились за медпомощью - увеличив число пострадавших до 25.
Кроме того, по данным ОВА, сегодня около 10 утра в Днепровском районе житель Херсона попал под удар российского беспилотника.
