В Херсоне и Харькове удвоилось число пострадавших от утренних ударов рф: обновленные данные
Киев • УНН
В результате утренних обстрелов РФ в Херсоне погибли 3 человека, пострадали 22, из них 3 ребенка. В Харькове 6 пострадавших после удара 5 КАБами по автобазе и предприятию.
В Херсоне и Харькове в результате утренних массированных обстрелов российских войск возросло количество пострадавших, пишет УНН со ссылкой на данные местных властей.
Херсон
Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, в Херсоне стало известно о еще одном погибшем - таким образом количество жертв массированного удара рф из РСЗО по городу утром возросло до 3.
В Херсонской ОВА сообщили, что пострадавших из-за утреннего удара рф по Херсону уже 22, в том числе до 3 увеличилось количество пострадавших детей.
Ранее было известно о двух погибших и 11 пострадавших, в том числе 16-летнем подростке, из-за атаки рф на Херсон.
Массированный удар рф по Херсону унес жизни двух человек, возросло число пострадавших24.10.25, 09:34 • 1960 просмотров
Харьков
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, армия рф ударила утром по Харькову 5 КАБами. По уточненной информации, по его словам, "одно попадание пришлось по автобазе, повреждены более 20 машин, второе - по гражданскому предприятию".
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов указал, что в Харькове - уже 6 пострадавших в результате вражеской атаки.
Ранее было известно о 3 пострадавших в Харькове из-за утреннего удара рф.
россияне ударили по Харькову КАБами: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди24.10.25, 11:40 • 1122 просмотра