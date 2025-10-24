россияне ударили по Харькову КАБами: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

$41.900.14
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 15697 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 12513 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 23553 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 13309 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 13890 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 18118 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31066 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29534 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29787 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Эксклюзивы
Популярные новости
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 14826 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 17830 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме24 октября, 02:49 • 18458 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 9986 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 14861 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 23534 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 39876 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 60275 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 53017 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 46749 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 324 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 10004 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 22025 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 26493 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 36644 просмотра
россияне ударили по Харькову КАБами: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Утром Харьков подвергся обстрелу КАБами, предварительно зафиксировано четыре попадания в Индустриальном районе. Три человека пострадали, на одном из мест попадания повреждено гражданское предприятие и автомобили.

россияне ударили по Харькову КАБами: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

По Харькову российские войска утром ударили четырьмя КАБами, уже известно о 3 пострадавших, под завалами могут быть еще люди, сообщили в четверг местные власти, пишет УНН.

В Харькове, предварительно, зафиксировано четыре попадания вражеских КАБ. Все "прилеты" - в Индустриальном районе города. (...) Три человека пострадали в результате обстрела Харькова

- сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "на одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие - есть раненые. Повреждены несколько авто, пожар".

"Под завалами могут быть еще люди", - указывал Терехов в Telegram.

Массированный удар рф по Херсону унес жизни двух человек, возросло число пострадавших24.10.25, 09:34 • 1958 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков