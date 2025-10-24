россияне ударили по Харькову КАБами: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
Утром Харьков подвергся обстрелу КАБами, предварительно зафиксировано четыре попадания в Индустриальном районе. Три человека пострадали, на одном из мест попадания повреждено гражданское предприятие и автомобили.
По Харькову российские войска утром ударили четырьмя КАБами, уже известно о 3 пострадавших, под завалами могут быть еще люди, сообщили в четверг местные власти, пишет УНН.
В Харькове, предварительно, зафиксировано четыре попадания вражеских КАБ. Все "прилеты" - в Индустриальном районе города. (...) Три человека пострадали в результате обстрела Харькова
По его словам, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "на одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие - есть раненые. Повреждены несколько авто, пожар".
"Под завалами могут быть еще люди", - указывал Терехов в Telegram.
