россияне ударили по Харькову КАБами: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди

По Харькову российские войска утром ударили четырьмя КАБами, уже известно о 3 пострадавших, под завалами могут быть еще люди, сообщили в четверг местные власти, пишет УНН.

В Харькове, предварительно, зафиксировано четыре попадания вражеских КАБ. Все "прилеты" - в Индустриальном районе города. (...) Три человека пострадали в результате обстрела Харькова