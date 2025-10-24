Массированный удар РФ по Херсону унес жизни двух человек, 11 ранены
Киев • УНН
Утром 24 октября российские военные массированно обстреляли Херсон из РСЗО, что привело к гибели двух женщин и ранению 11 гражданских, включая 16-летнего подростка. Повреждены дома, транспорт и инфраструктура, начато расследование военных преступлений.
Массированный удар российской армии по Херсону сегодня утром унес жизни двух человек, число пострадавших возросло до 11, пишет УНН со ссылкой на данные Херсонской городской прокуратуры.
Подробности
По данным следствия, утром 24 октября российские военные массированно ударили из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Херсона.
По предварительной информации, погибли две женщины и 11 гражданских получили ранения, среди них 16-летний подросток
Пострадавшие находились на улице и в собственных домах в момент атак. Семь человек госпитализированы в медицинские учреждения.
Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты инфраструктуры.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Ранее было известно о 9 пострадавших, в том числе 16-летнего подростка, в результате атаки РФ на Херсон.