Масований удар рф по Херсону забрав життя двох людей, 11 поранені
Київ • УНН
Вранці 24 жовтня російські військові масовано обстріляли Херсон з РСЗВ, що призвело до загибелі двох жінок та поранення 11 цивільних, включаючи 16-річного підлітка. Пошкоджено будинки, транспорт та інфраструктуру, розпочато розслідування воєнних злочинів.
Масований удар російської армії по Херсону сьогодні вранці забрав життя двох людей, кількість постраждалих зросла до 11, пише УНН з посиланням на дані Херсонської міської прокуратури.
Деталі
За даними слідства, вранці 24 жовтня російські військові масовано вдарили із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Херсона.
За попередньою інформацією, загинуло двоє жінок та 11 цивільних отримали поранення, серед них 16-річний підліток
Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів.
Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Раніше було відомо про 9 постраждалих, у тому числі 16-річного підлітка, внаслідок атаки рф на Херсон.