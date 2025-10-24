росіяни вдарили по Харкову КАБами: є постраждалі, під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
Вранці Харків зазнав обстрілу КАБами, попередньо зафіксовано чотири влучання в Індустріальному районі. Троє людей постраждали, на одному з місць влучання пошкоджено цивільне підприємство та автомобілі.
По Харкову російські війська вранці вдарили чотирма КАБами, уже відомо про 3 постраждалих, під завалами можуть бути ще люди, повідомила у четвер місцева влада, пише УНН.
У Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ. Усі "прильоти" - в Індустріальному районі міста. (...) Троє людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова
З його слів, медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, "на одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство - є поранені. Пошкоджені кілька авто, пожежа".
"Під завалами можуть бути ще люди", - вказував Терехов у Telegram.
