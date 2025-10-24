У Херсоні і Харкові подвоїлася кількість постраждалих від ранкових ударів рф: оновлені дані
Київ • УНН
Внаслідок ранкових обстрілів РФ у Херсоні загинуло 3 особи, постраждали 22, з них 3 дитини. У Харкові 6 постраждалих після удару 5 КАБами по автобазі та підприємству.
У Херсоні та Харкові внаслідок ранкових масованих обстрілів російських військ зросла кількість постраждалих, пише УНН з посиланням на дані місцевої влади.
Херсон
Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, у Херсоні стало відомо про ще одного загиблого - таким чином кількість жертв масованого удару рф з РСЗВ по місту зранку зросла до 3.
У Херсонській ОВА повідомили, що постраждалих через ранковий удар рф по Херсону уже 22, у тому числі до 3 побільшало постраждалих дітей.
Раніше було відомо про двох загиблих та 11 постраждалих, зокрема, 16-річного підлітка, через атаку рф на Херсон.
Харків
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, армія рф вдарила вранці по Харкову 5 КАБами. За уточненою інформацією, з його слів, "одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджені більше 20 машин, друге - по цивільному підприємству".
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вказав, що у Харкові - вже 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Раніше було відомо про 3 постраждалих у Харкову через ранковий удар рф.
