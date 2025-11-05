В Харьковской области в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека, среди них ребенок
Киев • УНН
В Харьковской области в результате атаки российского беспилотника пострадали четыре человека, среди них один ребенок. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
Четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на город Богодухов. Предварительно, попадание БпЛА зафиксировано в складское здание
Глава ОВА добавил, что более подробная информация выясняется.
Дополнение
В Харькове увеличилось количество пострадавших до 9 после 5 попаданий управляемыми авиабомбами в Индустриальном районе. В Херсоне количество пострадавших от обстрела из РСЗО достигло 25 человек.
В результате утренних обстрелов рф в Херсоне погибли 3 человека, пострадали 22, из них 3 ребенка. В Харькове 6 пострадавших после удара 5 КАБами по автобазе и предприятию.