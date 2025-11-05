Удар по Богодухову на Харьковщине: число пострадавших возросло до пяти
Киев • УНН
В результате атаки вражеского БПЛА в Богодухове на Харьковщине число пострадавших возросло до пяти, среди них 18-летний парень с острой реакцией на стресс. Повреждены двухэтажный жилой дом и здание гаража.
Число пострадавших в результате атаки БпЛА в Богодухове на Харьковщине возросло до пяти - за помощью к врачам обратился 18-летний парень. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Число пострадавших в результате атаки вражескими БпЛА в Богодухове возросло до пяти: за помощью к врачам обратился 18-летний парень. Медики диагностировали у него острую реакцию на стресс
Также в результате вражеского удара повреждены двухэтажный жилой дом и здание гаража.
Напомним
На Харьковщине в результате атаки российского беспилотника пострадали четыре человека, среди них один ребенок.